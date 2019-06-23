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Atletlerimiz İzmir’de kürsüde

Atletlerimiz İzmir’de kürsüde

23 Haziran 2019 Pazar 23:32
Atletlerimiz İzmir’de kürsüde

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Naili Moran Yaş Grupları Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar aldı. Gürsu Gülerler 13 Yaş Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, 12 yaş kızlar kategorisinde Beren Çokdal Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Taygun Artan Özcihan ise 15 Yaş Erkekler kategorisinde organizasyonu Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

Gülerler 13 yaşta şampiyon

Organizasyonda mücadele eden her bir atlet yaş kategorisinde üç branşta yarışarak puan topladı.

Gürsu Gülerler 60 metre branşında 8.06’lık derecesi ile ikinci, 60 metre engelli branşında 9.83’lük derecesi ile birinci ve uzun atlama branşında 5.58’lik derecesi ile birinci oldu. Toplamda 268 puan toplayan Gülerler Türkiye şampiyonu oldu.

Çokdal 12 yaş şampiyonu

Beren Çokdal 60 metre branşında 8.89’luk derecesi ile üçüncü, uzun atlama branşında 4.32’lik derecesi ile üçüncü ve fırlatma topunda 28.38’lik beşinci olurken toplamda 204 puanla Türkiye ikincisi oldu.

15 yaşta Özcihan zirvede

15 Yaş Erkekler kategorisinde yarışan Taygun Artan Özcihan Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Özcihan, 100 metre branşında 11.42’lik derecesi ile birinci olurken, uzun atlama branşında 5.62’lik derecesi ile ikinci ve 200 metre branşında 23.06 ile birinci oldu. Özcihan elde ettiği 288 puanla yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ayrıca 12 Yaş Kızlar kategorisinde yer alan bir diğer atletlerimizden Melek Kara Türkiye beşincisi, 14 Yaş Kızlar kategorisinde yarışan Zerda Kaymakamtorunları ise Türkiye sekizincisi olma başarısı gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Atletler Izmir
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