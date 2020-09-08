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Atletlerimiz damga vurdu

08 Eylül 2020 Salı 00:25
Atletlerimiz damga vurdu
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Türkiye Şampiyonaaı’nda mücadele eden atletlerimizin tümü de kürsüye çıkarark madalya aldı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Türkiye Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde ederek kürsüde yer aldı.

Pandemi sonrasında KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Tuğba Aydın üç adım atlamada Türkiye ikincisi, uzun atlamada Türkiye şampiyonu oldu. Buse Savaşkan yüksek atlamada Türkiye şampiyonu olurken, Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre branşında Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Yiğitcan Hekimoğlu, Tuğba Aydın ve Buse Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 4-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 87’nci Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti.

Aydın’dan ikincilik ve şampiyonluk

Üç adım atlama branşında mücadele eden Tuğba Aydın, elde ettiği 12.78’lik derece ile Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Aydın, organizasyonun ikinci gününde uzun atlama branşında yarıştı. Elde ettiği 5.79’luk derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.

Buse birinciliğe atladı

Bir diğer milli atletimiz Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında yarıştı. Savaşkan elde ettiği 1.79’luk derecesi ile Türkiye şampiyonu olarak birinci geldi ve kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Yiğitcan’dan üçüncülük

Organizasyonda bir diğer milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, 200 metre branşında yarıştı. Yiğitcan seçmelerde 21.29’luk derecesi ile final vizesi aldı. Finalde elde ettiği 21.52’lik derece ile milli atlet Türkiye üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

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