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Atletlerimiz Ankara’da üçüncü

Atletlerimiz Ankara’da üçüncü

21 Mayıs 2019 Salı 08:33
Atletlerimiz Ankara’da üçüncü

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda yarıştı. 
Atletlerimizden Buse Savaşkan büyük kadınlar yüksek atlama branşında kendi kişisel derecesini elde ederek üçüncü oldu. U20 kategorisinde yarışan Mustafa Yorulmaz uzun atlamada, Eray Yücedağ da sırıkla atlama branşında üçüncü olarak kupayı tamamladı.

Savaşkan’dan kişisel en iyi derece

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Ankara’da 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kupada Büyük Kadınlar kategorisinde yarışan Buse Savaşkan yüksek atlama branşında 1.80’lik derecesi ile üçüncü oldu. Savaşkan elde ettiği bu derece ile kendi kişisel en iyi derecesini elde etmiş oldu. 

Yorulmaz ve Yücedağ branşlarında üçüncü
U20 erkekler uzun atlama branşında yarışan Mustafa Yorulmaz 6,30’luk derecesi ile üçüncü oldu. U20 erkekler sırıkla atlama branşında yarışan Eray Yücedağ ise 3,20’lik derecesi ile üçüncü olarak kupayı tamamladı.
 

Anahtar Kelimeler:
2. Orhan Altan Atlamalar Kupası
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