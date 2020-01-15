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Atletizmde salon seçmeleri yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu, 2020 sezonu Salon Olimpik Deneme Yarışları düzenledi. Yarışlar dün Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer aldı.

Atletizmde salon seçmeleri yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu, 2020 sezonu Salon Olimpik Deneme Yarışları düzenledi. Yarışlar dün Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer aldı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 19:01
Atletizmde salon seçmeleri yapıldı

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Yarışlar U14 (2007 – 2008 doğumlu 14 yaş altı kızlar ve erkekler), U16 (16 yaş altı kızlar ve erkekler), U18 kadınlar ve erkekler (2003 – 2004 doğumlu), U20 kadınlar ve erkekler (2001 – 2002 doğumlu) ile büyük kadınlar ve erkekler (2000 doğumlular ve daha büyükler) kategorilerinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek olan salon yarışmalarına katılacak atletlerin belirlenmesi amacı ile düzenlenen yarışmalar sonunda katılım hakkı elde edecek olan sporcular ilerleyen günlerde açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
Atletizmde Salon Seçmeleri
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