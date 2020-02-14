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Atletizmde Mali Genel Kurul yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Atletizmde Mali Genel Kurul yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

14 Şubat 2020 Cuma 11:58
Atletizmde Mali Genel Kurul yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Genel kurul saat 11.00’de federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yer alacak. Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu ile başlayacak olan genel kurul sırasıyla 2019 faaliyet programının okunup aklanması ve 2020 faaliyet programının sunumu ile devam edecek. Mali raporun okunup üyelerden onay istenmesinin ardından görüş ve önerilerin ardından genel kurul tamamlanacak.

Genel kurulun gündemi şu şekilde:

1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu

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2) 2019 faaliyet programının okunup aklanması

3) 2020 faaliyet programının sunumu

4) Mali raporun okunup aklanması

5) Görüş ve öneriler

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Anahtar Kelimeler:
Atletizmde Mali Genel Kurul
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