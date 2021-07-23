banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
23 Temmuz 2021 Cuma gündemi
23 Temmuz 2021 Cuma gündemi
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

Atletizm Federasyonu’ndan açıklama

KKTC Atletizm Federasyonu, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndaki tartan pistinin zarar görmesi ile ilgili basın yaptı.

23 Temmuz 2021 Cuma 11:50
Atletizm Federasyonu’ndan açıklama

Basın açıklaması şu şekilde:

Ülkemizde 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Spor Festivali düzenlendi.

Altını çizmek isteriz ki, federasyonumuz organizasyonun hiçbir aşamasında yer almamıştır. Sadece 17-19 Temmuz tarihleri arasında yapılan etkinliğe federasyonumuz 18 Temmuz’da WhatsApp üzerinden ziyaretçi olarak davet edilmiştir.

Süreçte tartan pistin üzerine platform kuruluyor olduğunu gözlemlediğimizde endişelerimizi yetkililere bildirdik. Spor Dairesi müdürümüz Sn. Fuat Tek’e bildirdiğimizde daire olarak etkin olmadıklarını, yetkinin TC Lefkoşa Büyükelçiliği olduğunu ama konu ile ilgileneceklerini tarafımıza bildirmiştir. Buna müteakip TC Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörü Sn. Mithat Tekçam’a da oluşabilecek zarar ile ilgili endişelerimizi ilettik.

Ancak sonuç oldukça üzücü ve kaygı vericidir. Tartan pist büyük zarar görmüştür. İlgili firmanın sözleşmesinde “Bulduğu gibi bırakacağı” maddesinin olduğu bize iletilse de bunun bir anlam ifade etmediği gerçektir.

Bu pistte dünya ve olimpiyat şampiyonu atletler koşmuştur. Türkiye milli takımında da yer alan atletlerimiz bu pistte antrenman yapmaktadır. Bu pistin ülkede alternatifi de yoktur.

“Ne gerekiyorsa yapılacak” sözü almamıza rağmen ülkemizde tartan pist uzman ekibi yoktur ve pandemi koşullarındaki kısıtlılıklar da ortadadır.

En basit bir tamiratı aylarca beklediğimiz bu ortamda KKTC Atletizm Federasyon olarak endişeli olduğumuzu kamuoyuna da belirtmek ihtiyacı hissettik.

Saygılarımızla.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KKTC Atletizm Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC milli boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç 24 Temmuz’da ki müsabaka için Adadan ayrıldı
KKTC milli boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç 24 Temmuz’da ki müsabaka için Adadan ayrıldı
Klasik Otomobil Slalom Yarışı yapıldı
Klasik Otomobil Slalom Yarışı yapıldı
Drag yarışına kayıtlar sürüyor
Drag yarışına kayıtlar sürüyor
Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi!
Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi!
Lewis Hamilton cezaya rağmen kazandı
Lewis Hamilton cezaya rağmen kazandı
Mormenekşe resmen sezonu açtı
Mormenekşe resmen sezonu açtı
Bilardo yaz turnuvası başlıyor
Bilardo yaz turnuvası başlıyor
Klasikler, ‘Döveç Group Klasik Otomobil Slalom Yarışı’yla nefes kesecek
Klasikler, ‘Döveç Group Klasik Otomobil Slalom Yarışı’yla nefes kesecek
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu Pazar günü yapılacak
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu Pazar günü yapılacak
Raketler Head & Shoulders Cup da mücadele ediyor…
Raketler Head & Shoulders Cup da mücadele ediyor…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim