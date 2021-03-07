Atletizm Federasyonu’nda genel kurul zamanı

Atletizm Federasyonu 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 13 Mart 2021 Cumartesi günü yapılacak.
Federasyonun Lefkoşa’da bulunan Hasan Ruso Lokali’nde saat 11.00’de başlayacak genel kurulda divanın oluşumundan sonra faaliyet ve mali raporlar okunarak onaya sunulacak.
2021 yılı faaliyet programının üyelerin bilgisine getirilmesinin ardından başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
Başkanlık seçiminin ardından genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlanacak.
Atletizm Federasyonu’nun başkanlığını şuanda Halil Samani yapıyor.