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Atletico'dan Juventus'a şok 2-0, Manchester City'den efsane geri dönüş 2-3

Atletico'dan Juventus'a şok 2-0, Manchester City'den efsane geri dönüş 2-3

21 Şubat 2019 Perşembe 09:03
Atletico'dan Juventus'a şok 2-0, Manchester City'den efsane geri dönüş 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında İspanyol Atletico Madrid, sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 2-0 yenerek rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ve 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya büyük bir taraftar desteğinin arkasında giren Atletico Madrid, 78'inci dakikada Gimenez ve 83'üncü dakikada Diego Godin'in golleriyle Juventus'a adeta şok yaşattı. Ayrıca Morata'nın 70. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Madrid ekibi tur için avantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.

Real Madrid'de 10 sezon geçirdikten sonra Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, siyah beyazlı forma ile ilk kez Madrid'e ayak bastı.

Gecenin bir diğer maçında Premier Lig lideri Manchester City, Alman temsilcisi Schalke 04'ü muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 3-2 yendi ve çeyrek final kapısını ardına kadar araladı.

İngiliz temsilcisi maçın 68'inci dakikasında Nicolas Otamendi'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Veltins Arena'daki maçın 18. dakikasında Manchester City, Sergio Aguero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Schalke, 38 ve 45. dakikalarda Nabil Bentaleb'in penaltıdan attığı gollerle durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

68'inci dakikadan sonra 10 kişi kalmasına rağmen atak oyununu sürdüren İngiliz ekibi son 5 dakikada 2 gol bularak sporseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Manchester City, 85. dakikada Leroy Sane'nin enfes frikik golüyle önce 2-2'yi yakaladı ve 90'ıncı dakikada Raheem Sterling'in attığı golle 3-2 öne geçerek maçı kazanmasını bildi.

Bu skorla Pep Guardiola'nın öğrencileri rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağlamış oldu.

Çeyrek finale yükselecek takımlar 12 Mart'ta İtalya ve İngiltere'de oynanacak rövanş karşılaşmalarından sonra belli olacak.

Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar Ligi
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