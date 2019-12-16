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Atıcılıkta yeni başkan Paralik

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun Başkanlık Seçimli Olağan Genel Kurulunu önceki akşam yapıldı.

Atıcılıkta yeni başkan Paralik

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun Başkanlık Seçimli Olağan Genel Kurulunu önceki akşam yapıldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:01
Atıcılıkta yeni başkan Paralik

13 kulübün katılımı ile gerçekleşen ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da misafir olarak katıldığı genel kurulda yapılan başkanlık seçimini rakibi Türker Yiğitcan karşısında, 13 oyun 10'unu alarak büyük bir farkla öne geçen Mehmet Paralik kazandı ve KKTC Atıcılık Federasyonunun yeni Başkanı seçildi.

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Paralık birlik beraberliğe vurgu yaptı

Olağan genel kurulunda sonuçların açıklanmasının ardından söz alan yeni başkan Mehmet Paralik, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak eski başkan Yiğitcan’a 6 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Paralik, önceliklerinin Atıcılık Federasyonu’nun yasalara uyumluluğunu sağlamak amacıyla tüzüğün yenilenip güncellenmesi olacağını, tüzükle beraber yönetmeliklerin de hayat bulmasının yanında, Federasyon bünyesinde bulunan tüm spor branşlarının uluslararası ve olimpik kurallara göre organize edilmesi olduğunu dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Atıcılık Federasyonu
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