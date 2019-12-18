Atıcılık Federasyonu görev bölümü yaptı

Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek görev bölümünü yaptı.
Mehmet Paralik başkanlığında toplanan yönetim kurulu görev bölümü yaptıktan sonra acil durumda bulunan tüzük değişikliğinin yapılması konusunda karar aldı.
Federasyon başkanı Mehmet Paralik yaptığı açıklamada camiayı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek “Bilgilendirici, paylaşımcı ve önerilere açık bir vizyon ile hizmet vermesi temel prensibimiz olacaktır. Faaliyetlerimiz, Atıcılık spor dallarının ülke genelinde dengeli yayılması amacıyla projeler üreterek ülke sporunu geliştirmek ve gençlerimiz arasında sevgi, saygı, birlik, paylaşım, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek çerçevesinde düzenlenecektir” dedi.
Yapılan görev bölümü sonrasında yönetim kurulu görevleri şöyle oldu
Başkan - Mehmet Paralik
Genel Sekreter - Sertan Arapoğlu
Genel Sayman - Murat Ankut
Havalı Silahlar Asbaşkanı - Kerim Şad Kolozali
Yivli Silahlar Asbaşkanı - Gökhan Soykan
Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu - Av. Gülden Yalık
Basın yayın propaganda sor. - Fahri Uyguroğlu
Eğitim Sorumlusu - Mehmet Mullaaziz
Paintball Asbaşkanı - Hasan Tekbıyık
Faal Üyeler - Bilgi Çevik, Aykut Çavuşoğlu, Salih Oday, Hüseyin Özveri, Ali Sakallı