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Atıcılık Federasyonu görev bölümü yaptı

Mehmet Paralik başkanlığında oluşturulan Atıcılık Federasyonu yeni yönetimi görev bölümü yaptı

Atıcılık Federasyonu görev bölümü yaptı

Mehmet Paralik başkanlığında oluşturulan Atıcılık Federasyonu yeni yönetimi görev bölümü yaptı

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:02
Atıcılık Federasyonu görev bölümü yaptı

Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek görev bölümünü yaptı.

Mehmet Paralik başkanlığında toplanan yönetim kurulu görev bölümü yaptıktan sonra acil durumda bulunan tüzük değişikliğinin yapılması konusunda karar aldı.

Federasyon başkanı Mehmet Paralik yaptığı açıklamada camiayı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek “Bilgilendirici, paylaşımcı ve önerilere açık bir vizyon ile hizmet vermesi temel prensibimiz olacaktır. Faaliyetlerimiz, Atıcılık spor dallarının ülke genelinde dengeli yayılması amacıyla projeler üreterek ülke sporunu geliştirmek ve gençlerimiz arasında sevgi, saygı, birlik, paylaşım, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek çerçevesinde düzenlenecektir” dedi.

Yapılan görev bölümü sonrasında yönetim kurulu görevleri şöyle oldu

Başkan - Mehmet Paralik

Genel Sekreter - Sertan Arapoğlu

Genel Sayman - Murat Ankut

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Plak Atışları Asbaşkanı - Mustafa Zaim

Havalı Silahlar Asbaşkanı - Kerim Şad Kolozali

Yivli Silahlar Asbaşkanı - Gökhan Soykan

Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu - Av. Gülden Yalık

Basın yayın propaganda sor. - Fahri Uyguroğlu

Eğitim Sorumlusu - Mehmet Mullaaziz

Paintball Asbaşkanı - Hasan Tekbıyık

Faal Üyeler - Bilgi Çevik, Aykut Çavuşoğlu, Salih Oday, Hüseyin Özveri, Ali Sakallı

Anahtar Kelimeler:
Atıcılık Federasyonu Görev BölümüAtıcılık Federasyonu
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