Atıcılar Pire için yarıştı

Gazimağusa Avcılık Atıcılık Brliği tarafından organize edilen 7'inci Sevim Pire Sporting anı yarışması büyük bir katılım ile önceki gün Mutluyaka Atış Poligonunda gerçekleşti.
Birçok yarışmacının katılıp derece için yarıştığı turnubvada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer ve Sevim Pire’nin ailesi tarafından verildi.
Dereceler: GENÇLER:
1) Salih Kıranoğlu
2) Okcan Yorgancıoğlu
3) Hasan Sunisioğlu
AVCILAR:
1) Kazım Aylanç
2) Ramadan Öztörel
ATICILAR:
1) Özkan Uzunsaf
2) Hüseyin Curcioğlu
3) Ozan Ciner
VETERANLAR:
1) Özel Aşman
2) Mahmut Akacan
3) Aşkın Pire
SUPER VETERAN: İsmet Pire