Atıcılar Pire için yarıştı

Gazimağusa Avcılık Atıcılık Brliği tarafından organize edilen 7'inci Sevim Pire Sporting anı yarışması büyük bir katılım ile önceki gün Mutluyaka Atış Poligonunda gerçekleşti.

Birçok yarışmacının katılıp derece için yarıştığı turnubvada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer ve Sevim Pire’nin ailesi tarafından verildi.

Dereceler: GENÇLER:

1) Salih Kıranoğlu

2) Okcan Yorgancıoğlu

3) Hasan Sunisioğlu

AVCILAR:

1) Kazım Aylanç

2) Ramadan Öztörel

3) Mehmet Kızıltan

ATICILAR:

1) Özkan Uzunsaf

2) Hüseyin Curcioğlu

3) Ozan Ciner

VETERANLAR:

1) Özel Aşman

2) Mahmut Akacan

3) Aşkın Pire

SUPER VETERAN: İsmet Pire