Atıcılar antrenmanlara başladı

Poligonlar antrenmanlara açık

Paralik bu süreçte atıcıların evlerinde kaldığını ve antrenman yapamadıklarını kaydederek Bakanlar Kurulu’nun izin vermesiyle birlikte Federasyona bağlı poligonların da kapılarını açtığını ve atıcıların antrenmanlarına hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Paralik kapalı poligonların henüz açılmadığını ancak açık poligonlarda antrenmanlara başladıklarını kaydetti.

Müsabakalar için tarih belirleyeceğiz

Paralik yönetim kurulu olarak bu süreç sonrasında izlenecek yol haritasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve ilk yönetim kurulu toplantısında yarışma ve müsabakalar için tarih belirleyeceklerini kaydetti.