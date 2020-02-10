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Ateşli turnuvası Amcaoğlu’nun

Ateşli Ailesi sponsorluğunda, gerçekleştirilen turnuvada Mustafa Ateşli Açık Anı Darts Turnuvası’nda Faik Amcaoğlu şampiyon oldu

Ateşli turnuvası Amcaoğlu’nun

Ateşli Ailesi sponsorluğunda, gerçekleştirilen turnuvada Mustafa Ateşli Açık Anı Darts Turnuvası’nda Faik Amcaoğlu şampiyon oldu

10 Şubat 2020 Pazartesi 18:44
Ateşli turnuvası Amcaoğlu’nun

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Mustafa Ateşli Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda Ateşli Ailesi sponsorluğunda, gerçekleştirilen turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu.

34 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde Faik Amcaoğlu, İbrahim Esiner’i 3-0 mağlup ederek birinciliği kazandı.

Salih Ateşli ile Emir Kasapoğlu arasında oynanan üçüncülük mücadelesini 3-0 Salih Ateşli kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri merhumun oğlu Ahmet Ateşli, torunu Salih Ateşli, Güzelyurt Darts Birliği Başkanı Emir Kasapoğlu, asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu, yöneticiler Hüseyin Orakçıoğlu ve Hakan Oruz tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Faik Amcaoğlu-Emir Kasapoğlu: 3-1

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İbrahim Esiner-Salih Ateşli: 3-2

Üçüncülük maçı

Salih Ateşli-Emir Kasapoğlu: 3-0

Final maçı

Faik Amcaoğlu-İbrahim Esiner: 3-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu (132 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu (14 darts)

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Anahtar Kelimeler:
Ateşli Turnuvası
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