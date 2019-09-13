Atatürk'teki gol düellosu'ndan Cihangir çıktı

Çetinkaya 3-Cihangir 4

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin.dün, Girne'de DTB-Göçmenköy maçı ile start aldığı 2019-2020 sezonun Atatürk Stadı'nda gol düellosu şeklinde oynanan zor maçta deplasman takımı Cihangir 3-4'lük sonuçla galip Çıktı. Ne var ki, karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Çetinkaya oldu. Sarı-kırmızılılar daha 2.dakikada Hakan Karacaoglu'nun ve 7.dakikada Serkan Önet'in golleriyle 2-0 öne geçmişti.

Bu.gollerle dağılması beklenen Cihangir,19.dakikada penaltiden ve 42.dakikada Siboniso'nun golleriyle ilk yarıyı 2-2 eşitlikle kapamayı başardı. İkinci yarıya iki takımda hızlı başladı. Nitekim, Cihangir 60.dakikada Endue'nin golüyle 3-2 öne geçti.

Çetinkaya 66.dakikada, Amani'nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. Buna rağmen, 76.dakikada Toykan Hacet'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. 3-3 'Ancak, Çetınkaya'nın bu sevinci uzun sürmedi. 80.dakikada gelişen Cihangir atağında Endue'nin ikinci ve Cihangir'in dördüncü gölü geldi. Karşılaşmada az sonra Cihangir'in 4-3 galibiyeti ile sonuçlandı.