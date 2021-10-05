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Atatürk'te puanlar paylaşıldı

05 Ekim 2021 Salı 08:54
Atatürk'te puanlar paylaşıldı

Atatürk'te puanlar paylaşıldı

Yenicami 1-Lefke 1

Necmi Belge

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Aksa Süper Ligi'nin 3.haftasının son karşılaşmasında, Yenicami ile Lefke Atatürk stadı'nda 0-0 berabere kaldı.

Kerem Eran'ın güzel yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı daha,3.dakikada kazanılan penaltıyı Kasım Tağman'ın gole çevirmesi ile 1-0 Lefke'nin üstünlüğünde sona erdi.

Ikinci yarıda, oyunda dengeyi kuran Yenicami, 62.dakikada Fırat Ersalan'ın attığı güzel.golle dengeyi sağladı. Yenicami 1-Lefke 1. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

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