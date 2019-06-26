Atatürk Stadı pırıl pırıl

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün, futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte bakıma aldığı Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte birçok bölgede saha bakım-onarım çalışması başlattıklarını ve bu çalışmaların yavaş yavaş neticelerini görmeye başladıklarını dile getirdi. Değirmencioğlu, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda da zemin sökme ve yenileme çalışmalarının sonuç vermeye başladığını ve saha zemininin, eskisinden daha güzel bir seviyeye geldiğini dile getirerek, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Değirmencioğlu, birçok bölgedeki sahalar gibi Lefkoşa Atatürk Stadı’nın da yeni sezona pırıl pırıl bir zeminle gireceğini ifade etti.