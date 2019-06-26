banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95433
ALTIN
261.532
DOLAR
5.7693
STERLİN
7.3114
EURO
6.5565
Trafik kazası: 4 yaralı
TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Göz açtırmıyorlar
GÖZ AÇTIRMIYORLAR
Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Akacan davası 27 Haziran'a ertelendi
AKACAN DAVASI 27 HAZİRAN'A ERTELENDİ
banner306

Atatürk Stadı pırıl pırıl

Atatürk Stadı pırıl pırıl

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:40
Atatürk Stadı pırıl pırıl

banner317
Spor Dairesi Müdürlüğü’nün, futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte bakıma aldığı Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte birçok bölgede saha bakım-onarım çalışması başlattıklarını ve bu çalışmaların yavaş yavaş neticelerini görmeye başladıklarını dile getirdi. Değirmencioğlu, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda da zemin sökme ve yenileme çalışmalarının sonuç vermeye başladığını ve saha zemininin, eskisinden daha güzel bir seviyeye geldiğini dile getirerek, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Değirmencioğlu, birçok bölgedeki sahalar gibi Lefkoşa Atatürk Stadı’nın da yeni sezona pırıl pırıl bir zeminle gireceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Atatürk Stadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, Yiğitcan’ı kabul etti
Akıncı, Yiğitcan’ı kabul etti
Yenicami basın toplantısı düzenleyecek
Yenicami basın toplantısı düzenleyecek
Hürdeniz Cup başladı
Hürdeniz Cup başladı
Futbol Federasyonu mali kurulu yapılacak
Futbol Federasyonu mali kurulu yapılacak
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Esentepe’de başkan Beyazbayram
Esentepe’de başkan Beyazbayram
Çetinkaya’ya transfere hız verdi
Çetinkaya’ya transfere hız verdi
BTM’de kuralar çekildi
BTM’de kuralar çekildi
Attila Topaloğlu Stadı bir buçuk ayda tertemiz oldu
Attila Topaloğlu Stadı bir buçuk ayda tertemiz oldu
UKÜ Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da gerçekleşiyor
UKÜ Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da gerçekleşiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim