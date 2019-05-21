Atatürk Spor Salonu’nu haftaya teslim

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun geçici kabulünü yapıyor. Salonda bir süreden beridir devam eden çalışmalarda sona gelindi. Geçtiğimiz hafta parke döşeme işleminin başladığı salonda serme işlemi tamamlanıp, çizim işlemine geçilmişti. İhaleyi kazanan şirket, çalışmalarına hafta sonu da devam ederek salonun çizim ve boyama işlemini de tamamlayarak daireye teslim aşamasına getirdi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, salonun geçici kabulünü bu hafta yapacaklarını ve kısa sürede salonun faaliyete geçeceğini açıkladı.