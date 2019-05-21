Atatürk Spor Salonu’nu haftaya teslim

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun geçici kabulünü yapıyor. Salonda bir süreden beridir devam eden çalışmalarda sona gelindi. Geçtiğimiz hafta parke döşeme işleminin başladığı salonda serme işlemi tamamlanıp, çizim işlemine geçilmişti. İhaleyi kazanan şirket, çalışmalarına hafta sonu da devam ederek salonun çizim ve boyama işlemini de tamamlayarak daireye teslim aşamasına getirdi.
21 Mayıs 2019 Salı 09:06
Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun geçici kabulünü yapıyor. Salonda bir süreden beridir devam eden çalışmalarda sona gelindi. Geçtiğimiz hafta parke döşeme işleminin başladığı salonda serme işlemi tamamlanıp, çizim işlemine geçilmişti. İhaleyi kazanan şirket, çalışmalarına hafta sonu da devam ederek salonun çizim ve boyama işlemini de tamamlayarak daireye teslim aşamasına getirdi.