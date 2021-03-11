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Atatürk Spor Kompleksi karanlıkta kaldı

Devletin en büyük spor kompleksi olan Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi dün akşamüzeri elektrik borcu nedeniyle elektrikleri kesilerek karanlığa büründü.

11 Mart 2021 Perşembe 19:37
Atatürk Spor Kompleksi karanlıkta kaldı
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Devletin en büyük spor kompleksi olan Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi dün akşamüzeri elektrik borcu nedeniyle elektrikleri kesilerek karanlığa büründü.

4 milyonun üzerinde borç

Kompleksin toplam elektrik borcunun 4 milyonun üzerinde olduğu öğrenilirken bu borcun Atatürk Stadı, Stadın altında bulunan Federasyonlar, dernekler ve diğer kuruluşlar, Sporcu Eğitim Merkezi, Antrenman Salonu, Atatürk Spor Salonu, Göçmenköy Sahası, Tenis Federasyonu tesisleri, Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından kullanılan elektrik borcu olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Erıklı ile Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’in girişim yaparak sorunun çözülmesi konusunda girişim yapacağı öğrenildi.

Tek uyarmıştı

Geçtiğimiz haftalarda Diyalog Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Fuat Tek konuya dikkat çekmiş ve bu yapının sürdürülebilir olmadığını söylemişti. Tek dün elektriklerin kesilmesi sonrasında mevcut borcun uzun zamandan beri ödenmeyen bir borç olduğunu kaydederek çözmek için çalışacaklarını kaydetti.

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