Atatürk final için açılıyor

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Erkekler Süper Ligi’nde final serisi bugün Atatürk Spor Salonu’nda başlıyor.

Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları arasındaki final serisi yenilenen Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

1990 yılında açılan Lefkoşa’nın çok amaçlı spor salonu olan Atatürk Spor Salonu yenilenen zemini, çatı katı ve diğer bölümleriyle yaklaşık 5 aylık aradan sonra yeniden hizmete açılıyor.

Yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren kapalı olan Atatürk Spor Salonu, yaklaşık 1.5 Milyon TL’lik yatırım ile 30 yılın en büyük yenileme ve bakımını geçirdi.