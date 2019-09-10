Ataman'dan müjde

Koopbank’ın bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spora da büyük katkı sağladığını belirten genel müdür Kemal Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor’un ülke basketboluna renk katarak büyük başarılara imza attığını belirtti.

Ülkeye bir spor kompleksi kazandırmak için uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını belirten Ataman, önümüzdeki dönem için planlarının “Koop Arena” adını verecekleri hem bankanın Koop Spor bünyesindeki basketbol takımlarının kullanabileceği hem de diğer tüm spor dallarındaki takımların yararlanabileceği bir tesis yaratmak olduğunu belirtti.

Ataman, son 4 senedir faaliyete geçirdikleri basketbol akademisi ile çocukları ve gençleri sporun içine çekmekte ciddi bir gayret gösterdiklerini ve başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi.