Aşı ve vaka durumu ortada

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, ülkedeki aşılama durumunun ortada olduğunu ve bu konuda bir ilerleme kaydedilmeden, vaka sayılarında düşüş olmadan futbolun oynanacak olması durumunda bile antrenmanlara Doğan Türk Birliği olarak başlamayacağını söyledi. Kararının net olduğunu ifade eden Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli çalıştırıcısı Caner Oshan, bu süreçte böyle bir riski alıp futbolcuları ve ailelerini de riske atacak bir şey yapmayacağını belirtti.

Aşıyı bekleyen birçok nokta var

Caner Oshan spor servisimize yaptığı değerlendirmede, boşa geçen bir yıl olduğunun atını çizerek yeni sezonun biran önce başlamasını temenni etti. Ülkedeki yaşanan vaka artışının ortada olduğunu belirten Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, aşının ilk beklenti olduğunu ifade etti. Aşının teknik heyet ve sporculara, bununla birlikte kulüp ekibine yapılması durumunda sürecin başlamasının söz konusu olduğunu aktaran Oshan, futbolculardan veya saydığı kesimden önce birçok kişinin aşı beklediğini ise unutmamak gerektiğini söyledi. Böyle bir dönemde gerek futbolcu gerekse futbolcu ailelerini risk alıp sürece başlamayacağını ifade eden Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, aşı sorununun çözülmemesi yanında vaka sayısının azalmaması durumunda Eylül ayında başlayacak olan lig adına idmanlara başlama düşüncesi olmadığını ifade etti.

Futbolu özledim

Teknik adamlık kariyerinde ilk defa bir yıl boş kaldığını söyleyen Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, ligin başlaması durumunda kulüplerin gerekli desteği alması gerektiğini, almaması halinde de ligin kolay kolay başlamayacağını veya başlarsa bile ciddi sıkıntıların olacağını ifade etti. Futbol Federasyonun açıkladığı tarihte sürecin başlamasını çok istediğini ifade eden Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, herkes gibi kendisinin de futbolu çok özlediğini söyledi.

BAL ligi kaçış yolu oldu

Sohbetinde BAL ligine de değinen Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, ülkede futbolun durduğu ve oynanmadığı bir ortamda, BAL liginin oyuncuların tercih noktası olduğunu söyledi. Eğer ülkede bugün futbol oynanmış olsaydı oyuncu grubunun da BAL ligini tercih etmeyeceğine dikkat çeken Oshan, oyuncuların hem süreci değerlendirme hem de maddi olarak kazanç sağlama adına bu yolu seçtiklerini ifade ederken, para vermedikleri böyle bir dönemde oyuncuya karşı çıkmanın ise zor olduğunu hatırlattı.

Futbolun ayrı düşünülsün

Her takım gibi elbette Doğan Türk Birliği olarak hazırlık planlamaları olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı Caner Oshan, planlamalarını daha öne alma durumlarının ise söz konusu olduğunu söyledi. Olası bir başlangıç durumunda çıkacak olan tek bir vaka halinde tüm takımının karantinaya gitmesini doğru bulmadığını belirten Caner Oshan, buna çare bulunması halinde ise tüm dünyada olduğu gibi ülkede de futbolun başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Futbolun oynanmasını birçok kesimin istediğini ve ülke adına önemli bir sosyal aktivite olduğunu belirten Caner Oshan, bu bağlamda futbolun bu süreçte ayrı düşünülmesi gerektiğini belirterek, bunu devletin de istemesi gerektiğini ve futbol federasyonu ile görüşerek yol haritasının belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.