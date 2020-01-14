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ASB ve GAÜ şampiyon

Masa tenisi genç takımlarda şampiyonlar oynanan maçlar sonunda belli olduda şampiyonlar oynanan maçlar sonunda belli oldu

ASB ve GAÜ şampiyon

Masa tenisi genç takımlarda şampiyonlar oynanan maçlar sonunda belli olduda şampiyonlar oynanan maçlar sonunda belli oldu

14 Ocak 2020 Salı 22:46
ASB ve GAÜ şampiyon

Masa tenisinde gençler ligi geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan üçüncü hafta müsabakaları ile tamamlandı. Genç raketlerin gösterdikleri başarılı mücadeleler ve heyecanlı maçların ardından erkeklerde Akdeniz Spor Birliği ligi yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı. Genç kızlarda ise aynı gün oynanan şampiyonayı iki rakibini de mağlup eden Girne Amerikan Üniversitesi kazandı. Genç kızlar şampiyonasını Yakın Doğu Üniversitesi ikinci ve Karşıyaka üçüncü olarak tamamladı. Alınan sonuçlar doğrultusunda oluşan puan durumları ve sıralamalar şu şekilde.

Genç Erkekler

O

P
  1. Akdeniz Spor Birliği

10

20
  1. Karşıyaka

10

17 (Av.)
  1. Yakın Doğu Üniversitesi

10

17
  1. Lefke Avrupa Üniversitesi

10

13
  1. Girne Amerikan Üniversitesi

10

11
  1. Anka Spor Derneği

4

6

Genç Kızlar

O

P
  1. Girne Amerikan Üniversitesi

2

4
  1. Yakın Doğu Üniversitesi

2

3
  1. Karşıyaka

2

2

Anahtar Kelimeler:
Masa Tenisi Genç Takımlarda şampiyonlar Oynanan Maçlar Sonunda Belli Oldu
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