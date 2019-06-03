banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90038
ALTIN
248.268
DOLAR
5.8578
STERLİN
7.4374
EURO
6.5471
Özakan tutuksuz yargılanacak
ÖZAKAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kaçaklar tutuklu yargılanacak
KAÇAKLAR TUTUKLU YARGILANACAK
Bıçaklama zanlısı tutuksuz yargılanacak
BIÇAKLAMA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Erbay'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıldı
ERBAY'IN ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEMEK İÇİN...
banner307
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Arusan anısına yarıştılar

Arusan anısına yarıştılar

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:13
Arusan anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Şükrü Arusan anısına gerçekleştiriilen müsabakalar önceki akşam yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Gazimağusa Taekwondo Judo Karate ihtisas kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Güzelyurt Taekwondo karate ihtisas kulübü, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü,  ve 4 bölge takımlarından Lisansları 2019 yılı vizeli bay ve bayan Siyah ve Renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti .

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini Federasyon  Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,ve Kulüplerin Yöneticileri verdilera

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Melis Mina Kızıltaş 2.Cemre Su Karagöz              3.Tuba Şener

2.Kategori:      1.Zeynep Meryem Akın         2.Nil Kapucuoğlu       3.Gülizar Koç

3.Kategori:      1.Nehir Seringöz        2.Hatice Alyanak                   3.Gülcan Abdullah

ERKEKLER HYONG  PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Emirhan Edalı         2.Mehmet Taha Gidemen      3.Mahmut Colayır

2.Kategori:      1.Utku Sadulla           2.Abdullah Ekicioğlu             3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori:      1.Oğulcan Doğan       2.Önder Efe Cüce                  3.Halil İbrahim Kurtoğlu

4.Kategori:      1.Ömür Ulaş Küçükkale        2.Ege Bayraktar                     3.Emir Veysel Levent

5.Kategori:      1.Muhammed T.Selçuk          2.Yaman D. Durmaz              3.Kuzey Dumlupınar

6.Kategori:      1.Mertcan Aslantaş    2.Semih Türkmen                   3.Tuğra Tığ    

7.Kategori:      1.Efe Güleç                2.Muhammed Emin               3.Kemal Köstü          

8.Kategori:      1.Yunus E. Tomak     2.Kerim Karpuz                                 3.Yağız Cüce

9.Kategori:      1.Nikita Gordeev       2.Denktaş Karamahmutoğlu  3.Sinan Kara

10.Kategori:    1.Arda A. Öztürk       2.Hüseyin Erçelik                   3.Mehmet Turkuk

ÇİFTLER KARIŞIK HYONG  PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:     

1.Arda A. Öztürk- Nikita Gordeev (G.T.İ.K)

2.Yunus Emre Tomak – Hüseyin Erçelik      (L.T.İ.K)

3.Tuğra Tığ – Semih Türkmen (M.T.İ.K)

Anahtar Kelimeler:
Taekwondo Şükrü Arusan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esentepe talepleri değerlendirecek
Esentepe talepleri değerlendirecek
Akbulut GHE’de
Akbulut GHE’de
Avrupa Şampiyonu Saint- Gilles
Avrupa Şampiyonu Saint- Gilles
Çeko ameliyat oldu
Çeko ameliyat oldu
Gençlerbirliği transfere başladı
Gençlerbirliği transfere başladı
MTG’den vefa örneği
MTG’den vefa örneği
Atatürk final için açılıyor
Atatürk final için açılıyor
Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı
Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı
Ömer gururlandırdı
Ömer gururlandırdı
Dostluk Rallisi tamamlandı
Dostluk Rallisi tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim