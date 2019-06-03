Arusan anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Şükrü Arusan anısına gerçekleştiriilen müsabakalar önceki akşam yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Gazimağusa Taekwondo Judo Karate ihtisas kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Güzelyurt Taekwondo karate ihtisas kulübü, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü, ve 4 bölge takımlarından Lisansları 2019 yılı vizeli bay ve bayan Siyah ve Renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti .

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,ve Kulüplerin Yöneticileri verdilera

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Melis Mina Kızıltaş 2.Cemre Su Karagöz 3.Tuba Şener

2.Kategori: 1.Zeynep Meryem Akın 2.Nil Kapucuoğlu 3.Gülizar Koç

3.Kategori: 1.Nehir Seringöz 2.Hatice Alyanak 3.Gülcan Abdullah

ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Mehmet Taha Gidemen 3.Mahmut Colayır

2.Kategori: 1.Utku Sadulla 2.Abdullah Ekicioğlu 3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori: 1.Oğulcan Doğan 2.Önder Efe Cüce 3.Halil İbrahim Kurtoğlu

4.Kategori: 1.Ömür Ulaş Küçükkale 2.Ege Bayraktar 3.Emir Veysel Levent

5.Kategori: 1.Muhammed T.Selçuk 2.Yaman D. Durmaz 3.Kuzey Dumlupınar

6.Kategori: 1.Mertcan Aslantaş 2.Semih Türkmen 3.Tuğra Tığ

7.Kategori: 1.Efe Güleç 2.Muhammed Emin 3.Kemal Köstü

8.Kategori: 1.Yunus E. Tomak 2.Kerim Karpuz 3.Yağız Cüce

9.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Sinan Kara

10.Kategori: 1.Arda A. Öztürk 2.Hüseyin Erçelik 3.Mehmet Turkuk

ÇİFTLER KARIŞIK HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:

1.Arda A. Öztürk- Nikita Gordeev (G.T.İ.K)

2.Yunus Emre Tomak – Hüseyin Erçelik (L.T.İ.K)

3.Tuğra Tığ – Semih Türkmen (M.T.İ.K)