ARUCAD Ciklos’u renklendiriyor

Ailesi, geçtiğimiz haftadan bu yana Girne-Lefkoşa yolundaki duvarı boyayarak renkli bir sosyal etkinliğe imza attı. Sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren ARUCAD, öğrenci ve sanatçı akademisyenleriyle birlikte Ciklos Kavşağı’ndaki duvarı renklendirdi. 3 hafta boyunca Üniversitenin stüdyolarında gerçekleşen atölye çalışmalarının ardından belirlenen desenler, Ciklos Kavşağındaki duvara uygulandı. Yapılan atölye çalışmalarında, beton duvarın doğa-organik, kent-geometrik ve geleneksel, kültürel motifler aracılığıyla şehrin dokusuna yapacağı katkılar işlendi.

sürecindeki önlemler nedeniyle gerçekleştirilemeyen bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen bir etkinlik olan ARUCAD Ciklos Mural Art Project ile öğrenciler, akademisyenlerinin de katılımıyla on gün boyunca bölgedeki duvarı kendi tasarladıkları desenlerle boyayarak yola renk kattı.

Etkinliğe katılıp öğrencileriyle beraber duvar boyayan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi; “Şehrimize renk katmak ve sanatı sokaklarda hissettirmek amacıyla öğrencilerimiz ve hocalarımızla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan onay alarak Ciklos Mural Art Project’i hayata geçirdik. Bu proje ile duvarımızı estetik bir şekilde renklendirirken, Covid-19 pandemisi sürecinden etkilenen öğrenci ve akademisyenlerimize moral vermek istedik. Proje sürecinde bizi yalnız bırakmayan Karayolları Dairesine, titizlikle güvenliğimizi sağlayan Girne Polisimize, projeye inanıp izin almamıza yardımcı olan Bakanımız Sn. Resmiye Canaltay’a ve Özel Kalem Müdürü Sn. Saffet Nadiri’ye ARUCAD Ailesi adına teşekkür ederim” dedi.

On gündür devam ettirdirdiği Ciklos Mural Art Project’e öğrencilerin final sınavları sebebiyle ara verildi. Projeye, önümüzdeki Eylül ayında yapılacak Oryantasyon Günlerinde devam edilecek.