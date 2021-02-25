Arıklı’dan tebrik

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı kısa süre önce uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutlayarak başarılarının devamı diledi.

Bakan Arıklı Avusturya’da yapılan 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı Wagrain Etabında ,Türkiye Milli Takımı’nda yer alan ve şampiyonluk elde eden Merve Çelebi’yi ,İstanbul’da yapılan ve 18 ülkeden 236 sporcunun katıldığı “Balkan Salon Atletizm Şampiyonası”nda Türkiye Atletizm Milli Takımı’nda yeralan ve Yüksek Atlama dalında Balkan Üçüncüsü gelen Buse Savaşkan’ı ve World Latin Dance Cup finallerinde 21 yarışmacı arasında ikinci olup, finallere yükselen Elis Sermaye’yi tebrik etti.

Bakan Arıklı, gençlerimizin elde ettiği başarılardan ve uluslararası arenada ülkemiz adına gösterdikleri gurur verici temsiliyetlerinden dolayı gurur duyduğunu ve gençlerimize elimizden gelen hertürlü desteğin verileceğini belirterek başarılarının devamını diledi.