Arıklı Uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutladı

Bakanlık açıklamasına göre Bakan Arıklı Avusturya’da yapılan 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı Wagrain Etabında, Türkiye Milli Takımı’nda yer alan ve şampiyonluk elde eden Merve Çelebi’yi, İstanbul’da 18 ülkeden 236 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen “Balkan Salon Atletizm Şampiyonası”nda Türkiye Atletizm Milli Takımı’nda yarışan ve Yüksek Atlama Dalında Balkan Üçüncüsü gelen Buse Savaşkan’ı ve World Latin Dance Cup finallerinde 21 yarışmacı arasında ikinci olup, finallere yükselen Elis Sermaye’yi tebrik etti.

Arıklı, gençlerin elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu ve gençlere ellerinden gelen her türlü desteğin verileceğini kaydetti.