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Arıklı Uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutladı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bir süre önce uluslararası alanda başarı elde eden KKTC’li  sporcuları kutlayarak başarılarının devamı diledi.

23 Şubat 2021 Salı 12:15
Arıklı Uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutladı
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Bakanlık açıklamasına göre Bakan Arıklı  Avusturya’da yapılan 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı Wagrain Etabında, Türkiye Milli Takımı’nda yer alan ve şampiyonluk elde eden Merve Çelebi’yi, İstanbul’da  18 ülkeden 236 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen “Balkan Salon Atletizm Şampiyonası”nda Türkiye Atletizm Milli Takımı’nda yarışan ve Yüksek Atlama Dalında Balkan Üçüncüsü gelen Buse Savaşkan’ı ve World Latin Dance Cup finallerinde  21 yarışmacı arasında ikinci olup, finallere yükselen Elis Sermaye’yi tebrik etti.

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Arıklı, gençlerin elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu ve gençlere ellerinden gelen her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 13:32
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