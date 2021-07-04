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Arıklı, Türkiye birincisi Özcihan’ı tebrik etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Kütahya ilçesinde düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası’nda, 100m kategorisinde Türkiye birincisi gelen Kıbrıslı Türk sporcu Taygun Artan Özcihan’ın ülkeyi gururlandırdığını kaydetti.

04 Temmuz 2021 Pazar 11:30
Arıklı, Türkiye birincisi Özcihan’ı tebrik etti

Arıklı, şampiyonada yaptığı dereceler ile ülkeyi başarıyla temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışan genç sporcunun başarısının gurur verici olduğunu belirterek, bundan sonraki yarışmalar için de başarılarının devamını diledi.
Arıklı, Kıbrıs Türk gençliğinin spor anlamındaki başarılarının aslında izolasyonu da ortadan kaldıran tek gerçek olduğunu ifade etti. 
Gençlere, spora ve sporcunun önemine dikkat çeken Arıklı, gelecek nesile destek olmanın önemine vurgu yaptı. 

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Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu günden itibaren spor alanına katkı koyduklarını ve bu katkıların arkasının geleceğini belirtti.

 

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Son Güncelleme: 04.07.2021 12:17
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