Arıklı, Türkiye birincisi Özcihan’ı tebrik etti

Arıklı, şampiyonada yaptığı dereceler ile ülkeyi başarıyla temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışan genç sporcunun başarısının gurur verici olduğunu belirterek, bundan sonraki yarışmalar için de başarılarının devamını diledi.

Arıklı, Kıbrıs Türk gençliğinin spor anlamındaki başarılarının aslında izolasyonu da ortadan kaldıran tek gerçek olduğunu ifade etti.

Gençlere, spora ve sporcunun önemine dikkat çeken Arıklı, gelecek nesile destek olmanın önemine vurgu yaptı.





