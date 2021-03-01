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Arıklı, Ortaköy Spor Kulübü’nü kabul etti

Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparak, hedeflenen projeler hakkında Arıklı’yı bilgilendirdi

01 Mart 2021 Pazartesi 18:24
Arıklı, Ortaköy Spor Kulübü’nü kabul etti
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Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparak, hedeflenen projeler hakkında Arıklı’yı bilgilendirdi


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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Ortaköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont ve Asbaşkan Cengiz Tuğcan bugüne dek yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparak, hedeflenen projeler hakkında  Bakan Arıklı’yı bilgilendirdi.

Arıklı: “Yapacağınız çalışmalara elimizden geldiğince desteğe hazırız”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise  Ortaköy Spor kulubünün ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kulubün özellikle son dönemde yaptığı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.Spordan gelen bir kişi olduğunu belirten Arıklı ülke sporunun içinde bulunduğu sıkıntıları en iyi bilenlerden birisi olduğunu söyledi.Yapılacak her türlü proje ve talebler titizlikle incelenerek değerlendireceğini söyleyen Arıklı ihtiyaç duyulduğu herzaman kulüplerin yanında olunacağını söyledi. Görüşme sonrasında Ortaköy Spor Kulubü  Başkanı Mengü Kont kulüp adına Bakan Arıklı’ya hediyesini takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Bakanı Erhan ArıklıOrtaköy Spor Kulübü
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