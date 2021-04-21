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Arıklı federasyonlarla toplandı

Erhan Arıklı spor federasyonları başkanları ile bir araya gelerek bazı konular hakkında görüş alışverişinde bulundu

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:38
Arıklı federasyonlarla toplandı
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Spordan sorumlu ekonomi ve enerji bakanı Erhan Arıklı federasyon başkanları ile önceki gün bir toplantı gerçekleştirdi.

Protokol ile ilgili öneriler konuşuldu

Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanacak gençlik ve Spor protokolüne ilişkin federasyonların görüş ve önerileri konuşuldu.

Önerisi olan federasyonlar toplantıda önerilerini sunarken federasyonların genel sorunları da masaya yatırıldı.

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2021 yılı bütçeleri ve sıkıntılar ele alındı

Federasyonların 2021 yılı bütçeleri ile ilgili sıkıntılar dile getirilirken sporun ne zaman ve nasıl başlayacağı konusu da konuşulan konular arasındaydı.

Toplantıda federasyonların kendi branşları ile ilgili nasıl başlayabilecekleri konusunun detaylı bir şekilde hazırlanarak spor dairesi aracılığıyla bakana iletilmesi istendi.

Sorunlarınızı biliyorum

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı toplantıda federasyonların sorunlarını bildiğini ve görev süresi boyunca sorunları gidermek için elinden geleni yapacağını söyledi.

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