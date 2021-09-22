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Arıklı Altın Kemer'i istedi

Spordan sorumlu Bakan Arıklı, demir yumruk lakaplı boksör Turunç’u kabul etti.. Arıklı, “Altın Kemer, bize en güzel hediye olacaktır” dedi

22 Eylül 2021 Çarşamba 09:30
Arıklı Altın Kemer'i istedi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Milli Boksör “Demir Yumruk” lakaplı Metin Turunç’u kabul etti.

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Kabulde konuşan Metin Turunç, altın kemer için 4 maçı kaldığını söyleyerek, bugüne kadar kendisinden desteklerini esirgemeyen Bakan Arıklı ve ekibine teşekkürlerini iletirken, desteklerin devamını diledi.

Bakan Arıklı ise Turunç’u kabulünde yaptığı konuşmasında, Metin Turunç’a spor anlamında verdiği mücadele ve ayrıca KKTC’nin tanıtımı için emek ve yardımlardan dolayı kendisine teşekkür etti.

Arıklı, Turunç’un katıldığı tüm müsabakaları yakından takip ettiğini dile getirerek, “Altın Kemer”i KKTC’ye getirdiği zaman, kendilerine en büyük sürpriz hediyeyi sunacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 22.09.2021 09:51
Anahtar Kelimeler:
Demir Yumruk
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