Aresliler, Runite Nicosia’da koştu

Lefkoşa’nın bir bütün olarak görülmesi fırsatı tanımak amacıyla düzenlenen yaklaşık 10 kilometrelik organizasyon Ledra Palas ara bölgede bulunan Dayanışma Evinin önünden başladı ayni yerde tamamlandı. Katılımcılar Lefkoşa’nın güneyinde bir bölge, kuzeyinde de Lefkoşa Surlariçi ve Dereboyu’nu da kapsayan bölgeden geçti.
Lefkoşa sokaklarına pozitif mesaj iletmek, Rum’u ile Türk’ü ile ve adada yaşayan tüm toplumdan vatandaşların hep birlikte koşmasını amaçlayan organizasyon sonunda Dayanışma Evinde Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu Koro şarkılar seslendirdi.