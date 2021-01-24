Aracı başkan Çıldır teslim etti

Gönyeli spor kulübü tarafından organize edilen yılbaşı piyangosunda kazanan talihli arabasını dün teslim aldı.

Gönyeli kulübü’nün düzenlediği ve Devlet Piyangosu’nun Yılbaşı Özel Çekilişi’nde kazanan numaranın son dört rakamının kazandığı araba piyangosu Hilmi Damdelen’e çıkrı.

Suzuki Alto marka arabayı kazanan Hilmi Damdelen arabasını dün düzenlenen törenle teslim aldı.

Kulüp Başkanı Mehmet Çıldız aracı teslimde yaptığı konuşmada Gönyeli olarak destek veren herkese teşekkür ederek şanslı olan ve arabayı kazanan Hilmi Damdelen’i de tebrik ederek arabayı kazasız günlerde kullanmasını temenni etti.