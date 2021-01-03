Araba talihlisine ulaştı

Yeniboğaziçi kulübünün yeni yıl dolayısıyla çıkardığı piyangonun talihlisi belli oldu.

Isuzu Alto marka araba ödüllü Piyango çekilişi talihlisi 0936 bilet numaralı Sıdıka Güneyyeli dün sabah kulüp lokali önünde düzenlenen törenle aracını kulüp başkanı Mehmet Fahlioğluları’ndan teslim aldı.

Başkan Fahlioğluları düzenlenen törende yaptığı açıklamada yönetim olarak verdikleri araba sözünü yerine getirmenin mutluğunu yaşarken, arabayı kazanan talihli Sıdıka Güneyyeli’yi kutladı ve yeni aracı ile yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi.

Başkan yaptığı açıklamada bu tür faliyetlerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ve bu katkıların amacı’nın bölge gençliğine spor yaptırabilmek adına yapıldığını sözlerine eklerken bilet alıp kulübe katkı koyan ve koymayan herkese teşekkür etti.