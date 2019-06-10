Aquatlon birincisi Paşa

Ülkemizin en büyük ikinci yüzme kulübü olan ve yüzme ile triatlon branşlarında bünyesinde şampiyon sporcuları ve Ironman sporcularını bulunduran Ares Spor Kulübü dün Girne’de aquatlon yarışı düzenledi.

Mare Monte Plajı’nda gerçekleşen aquatlon yarışında Ares sporcuları koştu, yüzdü ve son olarak tekrar koşarak finişe ulaştı. Sporcular 5 kilometre koşu ile başladıkları yarışta daha sonra 1 kilometre yüzdü ve ardından tekrar 5 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalıştı.

Süper sprint kategorisi 2 sporcu olmak üzere toplam 17 sporcunun katılımı ile gerçekleşen aquatlon yarışında en hızlı dereceyi elde eden Paşa Sezener, arkadaşı Tuna Ayyıldız’ı 1 saniye farkla geçti.