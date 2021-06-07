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Antrenörler sezon öncesi eğitimden geçiyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) seçimli olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Hasan Sertoğlu ve ekibini yürekten kutlarken, antrenör gelişim semineriyle ilgili basın bidirisi yayınladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:28
Antrenörler sezon öncesi eğitimden geçiyor
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) seçimli olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Hasan Sertoğlu ve ekibini yürekten kutlarken, antrenör gelişim semineriyle ilgili basın bidirisi yayınladı. Başkan Süleym Göktaş imzasıyle yayınlanan basın bildirisinde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk futbolunun gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için sürekli düzenlemekte olduğumuz seminerlerimize Pandemi dolayısıyle zorunlu olarak ara vermek durumunda kalındığı ve Sağlık Üst Kurulumuzun kararları doğrultusunda bu yıl seminerlerin gerçekleştireceğini açıkladı.

Seminerler

Antrenörler Derneği yönetimi almış olduğu kararla antrenör eğitim semineri 1-2 Temmuz  tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teknik direktör, A lisansa yönelik seminerin Lefkoşa’da The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirileceği, B-C-Kaleci Antrenörlerine yönelik seminerin ise Şehit Hüseyin Ruso stad’ında düzenlenecek.

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Katılım Zorunlu

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2021-2022 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır ve katılım ücreti 300 TL (Yıllık üye aidatı dahil) olduğu belirtildi. Yenileme seminerine mazaretsiz olarak katılmayan teknik adamlarımıza halen yürürlükte olan Antrenör Lisans Kursları Yönetmeliğinin, 9.Maddesi 2.Fıkrası aynen şöyle demektedir.”YENİLEME SEMİNERLERİNE MAZARETİ (YURT DIŞI OLDUĞUNU KANITLAYAN BELGE VEYA TAM TEŞEKKÜLÜ HASTAHANEDEN RAPOR) OLMAKSIZIN KATILMAYAN KİŞİLERE YENİLEME SEMİNERİNİ TAKİP EDEN SEZONDA ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEZ” denmektedir.

Mesleğe Saygı

Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına yenileme seminerimize katılmanızı en içten dileklerimle temeni ederim. Ben Antrenörlükten vazgeçtim artık bu mesleği yapmayacağım diyen bir kısım meslektaşımız sezonun ilerleyen haftalarında Antrenörlük yapma tekliflerine sıcak bakmaktadırlar diyen Süleyman Göktaş, önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi arkadaşlarımıza bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğimize de herhangi bir başvuruda bulunmamalarını özellikle hatırlatmak isterim diyerek, 2021-2022 Futbol Sezonunun Tüm Antrenörlerimize hayırlı olmasını temeni ederim dedi.

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