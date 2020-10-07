Antrenörler ödüllendiriliyor

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de başarılı olan teknik direktörler de onore edilecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde Eylül ayı sonunda yapılan genel kurul sonrasında başkanlığa getirilen Süleyman Göktaş yönetiminde dernek lokalinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligi daha sonra tamamlanan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de başarılı olan antrenörler de ödüllerdirme kararı alındı. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirlenerek 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Eziç Restoran’da gerçekleştirilecek yemekli ödül töreninde verilecek. Dernek yönetimi ödül töreni öncesinde saat 18.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde (KTSYD) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle:

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig

Play-Off Finalleri

Şampiyon Yeni Erenköy

Antrenör Cenk Şeren

Yardımcı Antrenör Eren Kara

Finalist

Gaziveren

Teknik Direktör Sayıner Seyitler

Yardımcı Antrenör Sıtkı Karadal

Şampiyon Demirhan

Antrenör İskender Suiçmez

Finalist

Haspolat

Teknik Direktör Hişam Tarazi

Şampiyon Sadrazam Kayalar

Antrenör Yusf Tek

Finalist

Antrenör Halil Erdoğuş