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Antrenörler Girne’de toplanacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların üçüncüsü yapılıyor.

Antrenörler Girne’de toplanacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların üçüncüsü yapılıyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 21:30
Antrenörler Girne’de toplanacak

2020 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların ilki Gazimağusa-İskele bölgesi, ikincisi Güzelyurt bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsü Girne bölgesi antrenörlerin katılımı ile gerçekleştriliyor. Bu akşam saat 19:00 da Karaoğlanoğlu Merit Park Hotel’de (Kervansaray) gerçekleştirilecek olan bögesel toplantılara Dernek başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri katılacak.

Görüş ve öngörüler

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4 ilçemizde gerçekleştirilecek olan bölgesel toplantılarda Girne bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin sorunları, görüş, öngörü, istekleri, yaşamış oldukları sıkıntılar, ülke futbolunda ve kulüplerde yaşanan sıkıntıların çözüm noktasına neler yapılması konusunda görüş ve öngörülerin ortaya konulacağı toplantı detaylar da kayıt altına alınacağı toplantıya katlılımında yüksek olması bekleniyor.

Toplantılarda sona gelindi

Bölgesel toplantılara her Perşembe Akşamı farklı bölgelerde yapılarak devam ediliyor. Üç bölgede gerçekleştirilen Bölgesel toplantıların sonuncusu ise Lefkoşa Bölgesi antrenörlerin katılımı ile yapılacak. Lefkoşa bölgesi antrenörleri ile 20 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da Dernek Lokalinde yapılacak son toplantı ile bölgesel toplantılar sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Toplantı
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