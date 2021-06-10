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Antrenörler eğitimden geçiyor

Antrenörler Derneği sezon öncesi Antrenör seminerini 1-2 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleştirecek

10 Haziran 2021 Perşembe 17:23
Antrenörler eğitimden geçiyor
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) seçimli olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Hasan Sertoğlu ve ekibini yürekten kutlarken, antrenör gelişim semineriyle ilgili basın bidirisi yayınladı. Başkan Süleyman Göktaş imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk futbolunun gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için sürekli düzenlenen seminerlere Pandemi dolayısıyle zorunlu olarak ara vermek durumunda kalındığı ve Sağlık Üst Kurulunun kararları doğrultusunda bu yıl seminerlerin gerçekleştireceğini açıkladı.

Seminerler

Antrenörler Derneği yönetimi almış olduğu kararla antrenör eğitim semineri 1-2 Temmuz  tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teknik direktör, A lisansa yönelik seminerin Lefkoşa’da The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirileceği, B-C-Kaleci Antrenörlerine yönelik seminerin ise Şehit Hüseyin Ruso stad’ında düzenlenecek.

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Katılım Zorunlu

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2021-2022 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır ve katılım ücreti 300 TL (Yıllık üye aidatı dahil) olduğu belirtildi.

Mesleğe Saygı

Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına yenileme seminerimize katılmanızı en içten dileklerimle temeni ederim. Ben Antrenörlükten vazgeçtim artık bu mesleği yapmayacağım diyen bir kısım meslektaşımız sezonun ilerleyen haftalarında Antrenörlük yapma tekliflerine sıcak bakmaktadırlar diyen Süleyman Göktaş, önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi arkadaşlarımıza bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğimize de herhangi bir başvuruda bulunmamalarını özellikle hatırlatmak isterim diyerek, 2021-2022 Futbol Sezonunun Tüm Antrenörlerimize hayırlı olmasını temeni ederim dedi.

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