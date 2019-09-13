banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102447
ALTIN
274.133
DOLAR
5.6632
STERLİN
7.0208
EURO
6.2798
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Tecavüzcü firar etti
TECAVÜZCÜ FİRAR ETTİ
banner307
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Antrenörler Derneği’nden önemli kararlar

Yeni başlayacak olan futbol sezonu öncesinde yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Antrenörler Derneği’nden önemli kararlar

Yeni başlayacak olan futbol sezonu öncesinde yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:34
Antrenörler Derneği’nden önemli kararlar

banner317
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde yeni başlayacak olan futbol sezonu öncesinde yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

12-15 Ekim tarihleri arasında Polanya’yın Varşova kentinde düzenlenecek olan 40.Avrupa Antrenörler Birliği (AEFCA) (Alliance Of European Futbool Coaching Association) sempozyumuna KKTC Antrenörler Derneği’nden başkan Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ogan, danışman Birol Öztoycan ile birlikte geçtiğimiz sezon (2018-2019) liglerde takımları şampiyon yapan Süper Ligi ve Kıbrıs kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, 1.lig şampiyonu Göçmenköy antrenör Nazım Aktunç, iki yıl önce Tahsin Mertekçi Kıbrıs kupası şampiyonu olan Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu’nun sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl katılamadığı seminere bu yıl katılacak isimler arasında yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Antrenörler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus’un durumu belirsiz
Yunus’un durumu belirsiz
Başbakan Yiğitcan’ı kabul etti
Başbakan Yiğitcan’ı kabul etti
Tatar: "Başarılı sporcular yetişiyor"
Tatar: "Başarılı sporcular yetişiyor"
Şamil Ünal Ozanköy’de
Şamil Ünal Ozanköy’de
Okçular Çatalköy’de yarıştı
Okçular Çatalköy’de yarıştı
Yıldızlar mindere çıkıyor
Yıldızlar mindere çıkıyor
Hamitköy Eray Vudalı’yı aldı
Hamitköy Eray Vudalı’yı aldı
Cihangir’de yabancılar imzaladı
Cihangir’de yabancılar imzaladı
Rifat Berkel, hedeflerini ve projelerini açıkladı
Rifat Berkel, hedeflerini ve projelerini açıkladı
Yeni başkan Öztörel
Yeni başkan Öztörel

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim