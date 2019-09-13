Antrenörler Derneği’nden önemli kararlar

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde yeni başlayacak olan futbol sezonu öncesinde yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

12-15 Ekim tarihleri arasında Polanya’yın Varşova kentinde düzenlenecek olan 40.Avrupa Antrenörler Birliği (AEFCA) (Alliance Of European Futbool Coaching Association) sempozyumuna KKTC Antrenörler Derneği’nden başkan Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ogan, danışman Birol Öztoycan ile birlikte geçtiğimiz sezon (2018-2019) liglerde takımları şampiyon yapan Süper Ligi ve Kıbrıs kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, 1.lig şampiyonu Göçmenköy antrenör Nazım Aktunç, iki yıl önce Tahsin Mertekçi Kıbrıs kupası şampiyonu olan Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu’nun sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl katılamadığı seminere bu yıl katılacak isimler arasında yer aldı.