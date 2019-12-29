Antrenörler Derneği’nden önemli kararlar

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 2019 yılının son yönetim kurulu toplantısını yaptı. Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bazı önemli kararlar alındı.

Teknik Adamların Sınıflandırılması

Teknik adamların Eğitim sınıflandırılması ve çalışma esaları ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) tüzüğünde güncelleme çalışması konusunda karar alınarak çalışmaların yürütülmesi için komite kuruldu. Süleyman Göktaş başkanlığındaki komitede Salahi Uçkan, Turgay Kara ve Ahmet Ogan yer aldı.

Kıbrıs futbol liglerinde 2019-2020 sezonunda görev yapan teknik adamların ilk devrede yaşanan sıkıntılar, görevlerinde ayrılmaları ile yaşamış oldukları kayıplar ve çözüm bulma noktasında geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılarak rapor tutularak ilgili yerlere girişim yapılması için karar alındı.

Lokalin Düzenlenmesi

lokalinin daha hijyenik ve daha kullanışlı hale getirmek için mutfak bölümünün ve oturma gruplarının sponsor desteği ile yenilenmesi kararı alınarak, çalışmalar başlatıldı.