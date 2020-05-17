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Antrenörler Derneği’nden 12 maddelik uyarı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, futbolda 18 Mayıs'tan itibaren başlayacak olan hazırlık dönemi ile ilgili açıklama yaparak teknik adamaları ve kulüpleri bilgilendirdi.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:33
Antrenörler Derneği’nden 12 maddelik uyarı
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13 Mart 2020 tarihinden itibaren Dünya Covit 19 virüsü ile mücadele etmektedir. Ülkemiz de bu bulaşıcı hastalık ile boğuşmaya devam etmektedir. Bilindiği üzere bu olay patlak verdiği günden itibaren bizleri yönetenlerin almış olduğu kararlar ile bugünlere gelmiş durumdayız, ancak henüz kesin bir rahatlama söz konusu değildir. Hal böyle iken normale dönüş çalışmaları 4 Mayıs itibarı ile başlamış durumdadır. Kesintiye uğrayan futbolumuzun konumu henüz netlik kazanmamıştır, ancak biz teknik adamlar verilecek kararlar sonrasında hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. KTFF’nun takvimlendirmesi sonrasında mutlaka bir hazırlık periyodu verilecektir. Biz teknik adamlar bu hazırlık periyodunda dikkat etmemiz gereken hususlara dikkat çekmek için bazı noktalara Dernek olarak değinmek istedik.
1-Öncelikle takımımızı Aerob eşik, kuvvet, max Vo2 testlerinden geçirmemiz çalışmalarımıza ışık tutacaktır.
2-Yapılan bu testlerin neticesinde 17-18 yaşındaki futbolcularımız ile 32-35 yaş futbolcularımıza gerekli yüklemeyi yapabileceğiz.
3-Antreman içi toparlanmayı iyice ayarlamalıyız.
4-Oyuncularımızın bireysel farklılıklarını bilmeli ve buna göre çalıştırmalıyız.
5-Oyuncularımıza Psikolojik ve Sosyolojik olarak destek vermeliyiz.
6-Geriye kalan fikstürümüzü inceleyerek periyotlara yapmalıyız.

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7-Oyuncularımıza medikal destek sağlamalıyız
8-Oyuncularımızın ulaşımı kendi özel araçları ile gerçekleştirilmeli veya en çok iki kişi birarada seyehat etmeleri sağlanmalıdır.
9-Antrenman öncesi mutlaka alkol bazlı dezenfektan kullanarak ellerinin hijyenini sağlamalıyız.
10-Soyunma odası kullanmadan direk sahaya girmeliyiz.
11-Fiziki mesafeyi en az 2 metre olacak şekilde antrenmanlarımızı yönetmeliyiz.
12-Özellikle testler konusunda yardım talep eden arkadaşlarımız Yönetim Kurulu üyemiz Salahi Uçkan (0533-8888919) hocamıza ulaşarak gerekli bilgileri alabilirler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antrenörler Derneği Uyarı
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