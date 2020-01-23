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Antrenörler değişiklik istiyor

Teknik adamlarla ilgili yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasını içeren talepler Hasan Sertoğlu’na sunulacak

Antrenörler değişiklik istiyor

Teknik adamlarla ilgili yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasını içeren talepler Hasan Sertoğlu’na sunulacak

23 Ocak 2020 Perşembe 20:11
Antrenörler değişiklik istiyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 2020 yılın ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda çok önemli kararlar alındı.

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Talimatta değişim bekliyor

Teknik adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitim ve Sınıflandırılması talimatında yapılması düşünülen değişiklikler için Süleyman Göktaş başkanlığında Salahi Uçkan, Ahmet Ogan tarafından noksanlıklar tespit edilen çalışmaların ardında son şekli verilerek, çağdaş ve teknik adamların önünü açabilecek, adil bir şekilde çalışma ortamı yaratılmasını sağlayacak. Talimatta yapılan değişiklikler Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi ile birlikte talimattaki değişiklikler oybirliği ile onaylandı. Süleyman Göktaş başkanlığındaki Salahi Uçkan, Turgay Kara ve Ahmet Ogan’dan oluşan komite Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’ndan randevu alınarak değişiklik yapılan talimat sunularak, değişime onay bekliyor.

Bölgesel toplantılar

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Yönetim Kurulu geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu bölgesel toplantıları yeniden başlatıyor. 4 ilçemizde gerçekleştirilecek olan bölgesel toplantılara dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulunun katılacağı ilk toplantı 30 Ocak Perşembe akşam saat 19.00’da başlayacak. Yeni Boğaziçi’nde gerçekleştirilecek Gazimağusa ve İskele bölgesi antrenörlerin katılımı ile başlayacak olan bölgesel toplantılara, 6 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00’da Güzelyurt Hotel’de, Güzelyurt bölgesi antrenörleri ile devam edecek toplantılara, 13 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00’da yeri daha sonra belirlenecek Girne bölgesi antrenörleri ile devam edecek olan toplantıların sonuncusu ise Lefkoşa bölgesi antrenörleri ile saat 19.00’da dernek lokalinde yapılacak toplantı ile sona erecek. Antrenörleri ile bir araya gelecek olan dernek yönetimi, antrenörlerimizin yaşamış oldukları sıkıntılar, ülke futbolunda ve kulüplerde yaşanan sıkıntıların çözüm noktasına neler yapılması gerekir konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Sertoğlu
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