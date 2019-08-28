Antrenörler değişen kuralları öğrendi

Kıbrıs Türk Futbol federasyonu EPAK Başkanı Derviş Atakan antrenörleri bilgilendirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Merkez Hakem Komitesi ile birlikte organize ettiği futbolda değişen oyun kurallarının anlatıldığı seminer KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminerde KTFF EPAK Başkanı Derviş Atakan yaptığı sunum ile futbolda bu yıl değişen oyun kurallarını antrenörlerin bilgisine getirdi.

Seminerde KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve Kıbrıs Türk Halemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam da hazır bulundu.

Derviş Atakan son yapılan değişiklikleri görüntüler eşliğinde aktarırken antrenörler de değişen kurallarla ilgili sorular yönelterek değerlendirmelerde bulundular.

Gerçekleşen sunum sonrasında bir konuşma yapan KTFA derneği Başkanı Süleyman Göktaş oyun kuralları ile ilgili olarak antrenörlere verilen bilgilerden dolayı teşekkürlerini belirtirken katılımın çok az olması nedeniyle de sitemlerini dile getirdi.