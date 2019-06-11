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Antrenör semineri yarın başlayacak

Antrenör semineri yarın başlayacak

11 Haziran 2019 Salı 07:45
Antrenör semineri yarın başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu gelişim semineri bu yıl Lefkoşa’da düzenleniyor.

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12-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim Seminere TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Türkiye Futbol Federasyonu Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, TFF Kaleci Eğitmeni Ferhat Odabaşı, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Prof Dr.Mehmet Acet,  Kayserispor Yardımcı Teknik Direktörü Serkan Emre, Samsunspor Teknik Sorumlusu Nedim Karadeniz, Eski Trabzonspor Altyapı Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu katılacak.

İlk gün yapılacak seminerde Teknik Direktör ve A lisans antrenörler katılırken ikinci günkü eğitime B, C ve Kaleci antrenörleri katılacak.

Anahtar Kelimeler:
Ktff Antrenör Semineri
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