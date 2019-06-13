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Antrenör semineri başladı

Antrenör semineri başladı

13 Haziran 2019 Perşembe 08:39
Antrenör semineri başladı

KTFAD tarafından düzenlenen teknik Direktör-A Lisans yenileme Semineri dün 118 katılımcı ile Lefkoşa’daki Pradais Park’ta gerçekleştirildi.

Seminere katılan toplam 118 üyenin kayıt kabullerinin yapılmasından sonra başlayan seminere KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KTSYD Başkanı çelen Oben, KTFHGD Başkanı Niyazi Nizam, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da katıldı.

Seminere Türkiye’den de BESYO Öğretim Görevlisi Prof. Ahmet Acet, Kayserispor yardımcı ant. Sekan Emre Sefa, TFF kaleci eğitmeni Ferhat Odabaşı, TFF Eğitmenleri Dr. Atilla Yüce ve Nedim Karadeniz de seminere katılıp antrenörlere bilgiler verdiler.

Kayıt işlemlerinden sonra başlayan seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı

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Seminerde önemli konular konuşuldu

BESYO Öğr. Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Acet ve Kayserispor Yrd. Antrenörü Serkan Emre Sefa da 2018 Dünya Kupas’nda öne çıkan istatistiki konularla ilgili slayt gösterilerle bilgiler verdiler. Saha içi organizasyonların nasıl uygulanacağını, maç sırasında gelişen pozisyonlara göre neler yapılması gerektiğini anlattılar.

Modern kaleci ve kaleci antrenörlüğü ile ilgili bilgileri de TFF kaleci Eğitmeni Ferhat Odabaşı sunum yaptı. Modern kaleci profilinde olması gerekenler, kaleci antrenörünün takımlarına neler verdiğini slaytlı gösterimlerle seminer katılanlara aktardı.

Verilen öğle yemeği arasından sonra seminere katılanlar saha çalışmalarına geçtiler. Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki antrenman sahasında TFF Eğitmenlerinden Dr. Atilla Yüce ve nedim Karadeniz savunma hücum prensipleri ve geçişler konusunda sahada uygulamalı çalışmaları gösterdiler. Özellikle savunmadan hücuma geçiş ve hücumdan savunmaya geçişler üzerinde durarak katılımcılara uygulamalı bilgiler verdiler.

Seminer katılımcılara katılım belgelerinin verilmesi ile tamamlanırken bu gün de B-C ve kaleci antrenörlerinin semineri gerçekleştirilecek.

Anahtar Kelimeler:
Antrenör Semineri
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