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Antrenör gelişim semineri tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde düzenlene antrenör gelişim semineri tamamlandı.

02 Temmuz 2021 Cuma 22:26
Antrenör gelişim semineri tamamlandı

Lefkoşa’da The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirilen antrenör gelişim seminerine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, teknik direktör Özcan Bizati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) genç milli takım kaleci antrenörü Yusuf Yardımcı Girne American Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürü Prof Dr.Mustafa Ferit Acar, B, C lisans, kaleci antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı sonrasında başlayan seminerde Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş yaptığı konuşmanın ardından seminer başladı.    

Konular Görsel Olarak İşlendi

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Seminerin ilk konusu “Çocuk ve gençlerde antrenman bilgisi” (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürü Prof Dr.Mustafa Ferit Acar (pro lisans) tarafından görsel olarak işlendi. Daha sonra “Moderin antrenörlük” Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce tarafından görsel olarak işlendikten sonra seminer öğle yemeği ile ilk bölüm tamamlandı.    

Saha Uygulamaları

Antrenör gelişim semineri ikinci bölümü Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stad’ıında B, C, kaleci antrenörlerin katılımıyla sahada uygulmalı olarak gerçekleştirildi. “Çocuk ve gençlerde saha uygulamaları” Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eğitmeni Dr. Atilla Yüce ve teknik direktör Özcan Bizati tarafından, “Günümüz futbolunda kalecinin rolü” Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) genç milli takım kaleci antrenörü Yusuf Yardımcı tarafından piyonlar eşliğinde uygulamalı olarak verilen seminer sertifika dağıtımıyle sona erdi. 1-2 Temmuz tarihleri arasında 2 gün süren teknik direkör, A, B, C, kaleci antrenörlerin katıldığı kurs tamamlandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilme için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu olduğundan dolayı teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine katılan teknik adamlar 2021-2022 futbol sezonunda çalışma izni almaya hak kazandı.

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