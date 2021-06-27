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Antrenör gelişim seminer programı belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri geçtiğimiz yıl pandemiden (covid 19) dolayı yapılamamıştı. Bu yıl yine Lefkoşa’da The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.

27 Haziran 2021 Pazar 13:33
Antrenör gelişim seminer programı belli oldu
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Katılımcılar

1-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminere Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, Türkiye Futbol Federasyonu Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, Pro Lisans Hikmet Karaman, asistan Ömer Faruk Karaman, Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, teknik direktör Özcan Bizati, TFF Genç Milli Kaleci antrenörü Yusuf Yardımcı, Girne American Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Prof Dr.Mustafa Ferit Acar katılacak.

Çalışma İzni İçin Katlım Zorunlu

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2021-2022 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır. Yenileme seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9.maddesi yenileme seminerinin 2.fıkrası “yenileme seminerine mazereti (yurtdışında olduğunu kanıtlayan belge veya tam teşekkülü Hastane’den rapor) olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilemez” denilmektedir. Önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi arkadaşlarımıza bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğe de herhangi bir başvuruda bulunmamaları özellikle hatırlatıldı. Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına seminere katılım beklenmektedir. İki gün sürecek olan antrenör gelişim semineri programları da açıklandı.

1 Temmuz Perşembe 1.gün teknik direktör ve A Lisans yenileme seminer programı şöyle :

Yer : Lefkoşa The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı)

08:00-09:30 Kayıt Kabul
09:30-10:00 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmalar
10:30-11:30 Günümüz futbolunda saha dizilişleri, taktik ve stratejileri (Hikmet Karaman Pro lisans, Ömer Faruk Karaman asistan)

11:30-11:45 Ara

11:45-13:00 Futbolda öz kaynaktan “A” takıma yolculuğun felsefesi (Hüseyin Eroğlu Altınordu teknik direktörü)

13:00-15:00 Öyle Yemeği ve Dinlenme

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Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı)

15:30-17:30 Taktiksel antrenman uygulamaları (Dr. Atilla Yüce TFF Eğitmeni, Özcan Bizati)

17:30 Sertifika Dağıtımı ve Kapanış

2 Temmuz Cuma 2.ün B, C lisans ve kaleci antrenörü yenileme seminer programı şöyle :

Yer : Lefkoşa The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı)

08:00-09:30 Kayıt Kabul
09:45-10:00 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmalar
10:15-11:15 Çocuk ve Gençlerde antrenman bilgisi (Prof Dr.Mustafa Ferit Acar GAÜ Beden

Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi)

11:15-12:15 Moderin antrenörlük (Dr.Atilla Yüce TFF Eğitmeni)

13:00-15:00 Öyle Yemeği ve Dinlenme

Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı)

15:30-17:30 Çocuk ve gençlerde saha uygulamaları (Dr. Atilla Yüce, TFF Eğitmeni, Özcan Bizati)

15:30-17:30 Günümüz futbolunda kalecinin rolü (Yusuf Yardımcı, TFF Genç Milli takım antrenörü)
17:30 Sertifika Dağıtımı ve Kapanış

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