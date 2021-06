Antrenör gelişim seminer programı belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri geçtiğimiz yıl pandemiden (covid 19) dolayı yapılamamıştı. Bu yıl yine Lefkoşa’da The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.