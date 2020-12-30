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Antrenmanlara devam edeceğiz

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:29
Antrenmanlara devam edeceğiz
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Esentepe Teknik Direktörü Kılıçali Kahraman, çalışmalara nisan ayına kadar devam edeceklerini açıkladı. Antrenmanlarla birlikte maçlara da devam edeceklerini belirten Kahraman, Diyalog Gazetesi Spor Servisi’ne açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçları sürecek

Kahraman Ocak ayı içerisinde maçların devam edeceğine dikkat çekerek “Merhum Erdal Barut anısına Hamitköy’le bir anı maçı yapmayı planlıyoruz. Sonrasında ise Düzkaya’yla oynayacağız. Dört haftadır çalışıyoruz. Haftada üç antrenman yapıyoruz. Oyuncularımızın katılımından çok memnunuz. Yönetim gereken desteği veriyor. Biz de antrenmanlarla bu dönemi en iyi şekilde geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Maç öncesi test

Geçtiğimiz haftasonu Yonpaş Dumlupınar’la yapacakları özel maç öncesinde tüm takıma PCR testi yapıldığını ve testlerin negatif çıktığını belirten Kahraman, salgına karşı her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını vurguladı. Gençlere önem verdiklerine de dikkat çeken Kahraman, onların performans anlamında gelişimleri için çaba sarfettiklerini kaydetti. Takımın maç performansından da memnun olduğunu ifade eden Kahraman, amaçlarının gençleri de kazanarak iyi bir kadro oluşturmak olduğunun altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esentepe Teknik Direktörü Kılıçali Kahraman
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