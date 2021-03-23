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Antrenmanlar başlamalıdır

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Lapta'da meydana gelen korkunç olay sonrasında 8 yaşındaki Yahya Ergör’ün hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

23 Mart 2021 Salı 19:17
Antrenmanlar başlamalıdır
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Hasan Sapsızoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

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Haftalardır yazıyoruz, çiziyoruz görüşüyoruz ama sesimizi duyan yoktur. Biran önce tüm önlemler alınarak çocuklarımızla ilgili tüm branşlarda altyapı eğitimleri, kurslar başlamalıdır.

Lapta’da yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun. Yaslı ailemize sabırlar dileriz

Çocuklar sabahları online eğitim için tablet, bilgisayar, telefon başında geçiyor. Dersler sonrasında ise oyun oynamak için tablet, bilgisayar ve telefona yapışıp kalıyorlar.

Bu durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve çocukların hareket etmek istemez bir halde hayatlarından memnun olduklarını söylüyorlar.

Bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak için, sporun ve cimnastik sporumuzun kontrolü bir şekilde acilen başlaması gerekmektedir. Antrenmanlar kontrollü bir şekilde başlatılmadır.”

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