Antrenmanlar başlamalıdır

Hasan Sapsızoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:



Lapta’da yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun. Yaslı ailemize sabırlar dileriz

Çocuklar sabahları online eğitim için tablet, bilgisayar, telefon başında geçiyor. Dersler sonrasında ise oyun oynamak için tablet, bilgisayar ve telefona yapışıp kalıyorlar.

Bu durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve çocukların hareket etmek istemez bir halde hayatlarından memnun olduklarını söylüyorlar.

Bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak için, sporun ve cimnastik sporumuzun kontrolü bir şekilde acilen başlaması gerekmektedir. Antrenmanlar kontrollü bir şekilde başlatılmadır.”