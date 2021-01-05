Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
UBP'nin büyük sınavı
UBP'nin büyük sınavı
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
banner376

Antep Ankaragücü’nü yendi 2-0

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi; sahasındaki yenilgisizlik serisini 15 maça çıkardı. Kırmızı Siyahlılar'ı galibiyete taşıyan isimler 69. dakikada Maxim ve 90+6'da Enver Cenk Şahin oldu.

05 Ocak 2021 Salı 18:30
Antep Ankaragücü’nü yendi 2-0
banner337
banner351

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi; sahasındaki yenilgisizlik serisini 15 maça çıkardı. Kırmızı Siyahlılar'ı galibiyete taşıyan isimler 69. dakikada Maxim ve 90+6'da Enver Cenk Şahin oldu.

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü engelini 2 golle geçti. Sahasındaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Gaziantep FK, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sahasında en son 18 Ocak 2020'de Fenerbahçe'ye yenildikten bu yana, rakiplerine boyun eğmeyen Sumidica'nın öğrencileri, sahasındaki yenilgisizlik serisini 15 maça çıkardı.

Gaziantep FK, bu galibiyetle puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İki maçlık galibiyet serisi sona eren MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2021 19:36
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüGaziantep FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzmede yükselen değer
Yüzmede yükselen değer
Osman Dumlupınar formasını giydi
Osman Dumlupınar formasını giydi
Meliz voleybolu bıraktı
Meliz voleybolu bıraktı
Eray gollerine devam etti
Eray gollerine devam etti
Cimnastikçiler salonlara dönüyor
Cimnastikçiler salonlara dönüyor
Şükrü devam ediyor
Şükrü devam ediyor
Kısa zamanda büyük başarı
Kısa zamanda büyük başarı
Sapsızoğlu projelerini açıkladı
Sapsızoğlu projelerini açıkladı
Araba talihlisine ulaştı
Araba talihlisine ulaştı
Klasman tamamlandı
Klasman tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim