Antep Ankaragücü’nü yendi 2-0

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi; sahasındaki yenilgisizlik serisini 15 maça çıkardı. Kırmızı Siyahlılar'ı galibiyete taşıyan isimler 69. dakikada Maxim ve 90+6'da Enver Cenk Şahin oldu.

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü engelini 2 golle geçti. Sahasındaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Gaziantep FK, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sahasında en son 18 Ocak 2020'de Fenerbahçe'ye yenildikten bu yana, rakiplerine boyun eğmeyen Sumidica'nın öğrencileri, sahasındaki yenilgisizlik serisini 15 maça çıkardı.

Gaziantep FK, bu galibiyetle puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İki maçlık galibiyet serisi sona eren MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.